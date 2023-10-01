Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА

Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА

1 октября 2023, 18:13
4

Полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева не смогла доиграть встречу чемпионата России.

В игре против ЦСКА 19-летняя футболистка столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание.

Как пишет пресс-служба «Локо», Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи. После проведения компьютерной томографии у нее не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований. Полина отправлена домой.

Юкляеву поддержал форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

ВИДЕО

Еще по теме:
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ 3
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве» 2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Источник: телеграм-канал ЖФК «Локомотив»
Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1696174544
Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА. Когда вас горе писак выгонят нафиг уже за ошибки в написании вашего бреда.
Ответить
SuperNils
1696176136
Как поддержал? Прислал видео с дрочкой?
Ответить
Главные новости
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Все новости
Все новости
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
Французская газета – о Сафонове: «Полиглот, шахматист, ценитель искусства и нестандартная личность»
12:10
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
09:41
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
1
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
08:15
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем года по версии France Football
02:17
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
2
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+