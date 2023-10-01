Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА

Полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева не смогла доиграть встречу чемпионата России.

В игре против ЦСКА 19-летняя футболистка столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание.

Как пишет пресс-служба «Локо», Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи. После проведения компьютерной томографии у нее не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований. Полина отправлена домой.

Юкляеву поддержал форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

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