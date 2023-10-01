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    • Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА

    Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА

    Полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева не смогла доиграть встречу чемпионата России.

    В игре против ЦСКА 19-летняя футболистка столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание.

    Как пишет пресс-служба «Локо», Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи. После проведения компьютерной томографии у нее не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований. Полина отправлена домой.

    Юкляеву поддержал форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

    ВИДЕО

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    Источник: телеграм-канал ЖФК «Локомотив»

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    01.10.2023 18:13
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1270

      SuperNils 1 октября, 19:02

      Как поддержал? Прислал видео с дрочкой?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > SuperNils 1 октября, 19:17

      А чего, ей наверняка понравится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7332

      sochi-2013 > Fialet 4 октября, 16:48

      Ну, наверное, не так как Нильсу-Душителю гуся. Он то при каждом упоминании Дзюбы удрачивается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      ZAITZEFF2011 1 октября, 18:35

      Дзюбу поддержал футболистку «Локомотива», потерявшую сознание в матче с ЦСКА.
      Когда вас горе писак выгонят нафиг уже за ошибки в написании вашего бреда.

      2
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