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    • «Милан» – «Лацио»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Италии, 30 сентября

    «Милан» – «Лацио»: прогноз на матч 7 тура чемпионата Италии, 30 сентября

    В субботу, 30 сентября, состоится матч «Милан» – «Лацио». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

    «Милан»

    «Россонери» идут на втором месте в турнирной таблице, команда набрала 15 очков. Столько же баллов и у «Интера», идущего на первом месте, впрочем, «Милан» уступает «заклятым друзьям» вы разнице забитых и пропущенных мячей – 13 забитых и 8 пропущенных (+5), а у «Интера» – 15 забитых и только 3 пропущенных (+12).

    Подопечные Пиоли в шести матчах национального первенства выиграли пять матчей, а также потерпели одно поражение.

    «Лацио»

    Римляне идут только на 14 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе семь очков, и опережает команды из зоны вылета на четыре балла. Отметим, «Лацио» выиграл две встречи, в одном матче команда сыграла вничью и потерпела три поражения. Что касается забитых и пропущенных голов, то соотношение следующее: 7 против 8.

    Факты

    История противостояния команд насчитывает 184 матчей, в которых 81 раз победил «Милан». «Лацио» праздновал успех 40 раз.

    Наш прогноз на игру

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, все очевидно. «Милан» должен брать три очка в этом матче, причем делать это с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Милана» (1.80), ТБ 2.5 (2.01).

    Источник: Бомбардир

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