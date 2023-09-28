Акинфеев назвал лучшее место окончания карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей карьере.

– Вы всю карьеру провели в одном клубе. Таких игроков – единицы. Со временем вас будет все меньше?

– Наверное, да. Не только в нашем, но и в мировом футболе очень много переходов. Сейчас вот в моде Саудовская Аравия.

– Сами бы туда поехали?

– Нет. Лучшее место окончания карьеры – Сочи. Кто-то за деньги играет, кто-то из-за любви к футболу. Люди все разные, надо у каждого спрашивать, как он думает, видит ситуацию.