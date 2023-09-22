«Лига Ставок» проведет в Сочи турнир среди любительских команд

В Сочи при поддержке букмекерской компании «Лига Ставок» пройдет футбольный турнир в формате 8х8 среди любительских команд – «Лига Ставок SOCHI CUP».

30 сентября на футбольных полях гостиничного комплекса «Бархатные сезоны» стартует турнир в формате 8х8, совместно организованный профессиональным футбольным клубом «Сочи» и лучшей любительской лигой страны – ЛФЛ World.

Участие в турнире «Лига Ставок SOCHI CUP» примут 32 топовые команды из России, Южной Осетии и Абхазии.Еще одним гостем мероприятия станет самая медийная профессиональная футбольная команда России – ФК «Сахалинец», которая входит во второй дивизион Футбольной национальной лиги.

Подробная информация о турнире – https://vk.com/club221487188

Титульный партнер турнира – БК «Лига Ставок».