У Месси трехматчевая безголевая серия в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси снова не забил в матче регулярного чемпионата МЛС.

Аргентинец не смог отличиться в трех играх подряд – против «Лос-Анджелеса» (3:1), «Нэшвилла» (0:0) и «Торонто» (4:0).

Несмотря на безголевую серию, у Месси больше результативных действий после переезда в США, чем проведенных встреч – 11+5 в 12 матчах.