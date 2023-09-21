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    Глушаков прокомментировал переход в «Спартак» из Костромы

    Новичок «Спартака» из Костромы Денис Глушаков объяснил трансфер.

    «Как я выбрал «Спартак» из Костромы? Я до последнего ждал – было два варианта из РПЛ. Но клубы не решились брать меня. В Первой лиге были варианты, но ехать куда-то далеко не хотелось. До паузы в чемпионате остаeтся два месяца. В «Спартаке» из Костромы есть знакомые президент и акционеры клуба. Клуб базируется в Ромашково, недалеко от дома. Как говорится, можно на велосипеде доехать. Так как у меня приоритет дом, дети и семья – ехать куда-то далеко не хочется. Хотелось помочь президенту и акционерам клуба. Поэтому такой выбор, чтобы не сидеть без дела, без игровой практики.

    У команды осталось восемь игр. Есть определeнные задачи. Хотелось бы поиграть, быть в тонусе, а уже зимой принимать какое-то решение – с кем-то поехать на сборы. Прошедшие сборы ни с кем не готовился. Были переговоры, всe поверхностно. Готовился сам, но понимаю, что это не то. Зимой буду принимать решение. Желание поиграть ещe есть. Хотелось бы поиграть», – сказал футболист.

    • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».
    • Костромичи – аутсайдер своей группы Второй лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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