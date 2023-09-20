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Глушаков может начать тренерскую карьеру в Костроме

20 сентября 2023, 21:08

Новичок костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном начале тренерской карьеры.

«Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать.

Что касается тренерства – посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано», – сказал Глушаков.

  • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
  • Он брал РПЛ со «Спартаком».
  • Костромичи – аутсайдер своей группы Второй лиги.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак К Глушаков Денис
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