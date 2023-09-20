Глушаков может начать тренерскую карьеру в Костроме

Новичок костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном начале тренерской карьеры.
«Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать.
Что касается тренерства – посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано», – сказал Глушаков.
- Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
- Он брал РПЛ со «Спартаком».
- Костромичи – аутсайдер своей группы Второй лиги.
Источник: «Спорт-Экспресс»