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    Глушаков может начать тренерскую карьеру в Костроме

    Новичок костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном начале тренерской карьеры.

    «Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать.

    Что касается тренерства – посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано», – сказал Глушаков.

    • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
    • Он брал РПЛ со «Спартаком».
    • Костромичи – аутсайдер своей группы Второй лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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