Глушаков может начать тренерскую карьеру в Костроме

Новичок костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном начале тренерской карьеры.

«Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать.

Что касается тренерства – посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано», – сказал Глушаков.