Анчелотти назвал фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает «Манчестер Сити» главным претендентом на победу в этом сезоне Лиги чемпионов.
Групповой этап турнира стартует сегодня, 19 сентября.
«Сити» – фаворит из-за состава, а также из-за победы в прошлом сезоне. Но в решающих стадиях бывают сюрпризы. Цель состоит в том, чтобы бороться до конца.
«Реал» тоже будет бороться до конца, но я не думаю, что мы являемся фаворитами», – сказал Анчелотти.
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Источник: Mundo Deportivo