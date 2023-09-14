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    • Уткин раскритиковал игру сборной России: «Смотреть невозможно»

    Уткин раскритиковал игру сборной России: «Смотреть невозможно»

    Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался об игре сборной России в последних матчах.

    Российская команда сыграла вничью с Катаром – 1:1. Также две игры против олимпийской сборной Египта провела молодежная команда – 1:1, 1:2.

    «Я люблю разное маргинальное творчество. Из трех матчей сборной России в разных вариантах, составах, наименованиях и статях я посмотрел два с половиной. Мне вспомнилось стихотворение – это стихи-порошки – из четырех строк: «Как хорошо сегодня в морге, / Прохладен чист его уют. / Все портят только практиканты – / Блюют».

    Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Кого радует молодые, которых приглашают в сборную, а они как-то то ли недостаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание у них хромает – я думаю, именно в этом дело, – то ли еще что-то? Как бы то ни было, радости это не приносит совершенно.

    Вы мне скажете: «Вася, а не ты ли написал в дебютной колонке «Советского спорта», что сборная должна играть, просто потому что наступит день «когда»? Да, я это написал. Но сейчас-то на это смотреть невозможно. И важно понять – почему.

    Ответ на этот вопрос очень просто. Спорт – это когда результат, когда победы, и даже если поражение – это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях для сборной России не имеет перспективы. Ты в дезавуирующией ситуации. Что тебе делать?» – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3202

      alefreddy 1 час назад

      пофигизм и времяпровождение не более

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1432

      mama1991 2 часа назад

      как дети вы, какая сборная в военное время? во времена тотальных санкций...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24241

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      А я даже и пытаться не стал - мазохизм какой-то (((

      0
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