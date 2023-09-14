Уткин раскритиковал игру сборной России: «Смотреть невозможно»

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался об игре сборной России в последних матчах.

Российская команда сыграла вничью с Катаром – 1:1. Также две игры против олимпийской сборной Египта провела молодежная команда – 1:1, 1:2.

«Я люблю разное маргинальное творчество. Из трех матчей сборной России в разных вариантах, составах, наименованиях и статях я посмотрел два с половиной. Мне вспомнилось стихотворение – это стихи-порошки – из четырех строк: «Как хорошо сегодня в морге, / Прохладен чист его уют. / Все портят только практиканты – / Блюют».

Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Кого радует молодые, которых приглашают в сборную, а они как-то то ли недостаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание у них хромает – я думаю, именно в этом дело, – то ли еще что-то? Как бы то ни было, радости это не приносит совершенно.

Вы мне скажете: «Вася, а не ты ли написал в дебютной колонке «Советского спорта», что сборная должна играть, просто потому что наступит день «когда»? Да, я это написал. Но сейчас-то на это смотреть невозможно. И важно понять – почему.

Ответ на этот вопрос очень просто. Спорт – это когда результат, когда победы, и даже если поражение – это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях для сборной России не имеет перспективы. Ты в дезавуирующией ситуации. Что тебе делать?» – сказал Уткин.