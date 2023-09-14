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    • «Баварии» – «Байер»: прогноз на матч 4 тура Бундеслиги, 15 сентября

    «Баварии» – «Байер»: прогноз на матч 4 тура Бундеслиги, 15 сентября

    В пятницу, 15 сентября, мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет с леверкузенским «Байером». Игра пройдет в Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена», и начнется в 21:30 по московскому времени.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в трех турах нового розыгрыша Бундеслиги набрали девять очков и делят первую строчку как раз с «Байером». У обеих команд ровно по девять очков, однако леверкузенцы по дополнительным показателям находятся на первом месте, у «Байера» лучшая разница мячей.

    Вернемся к «Баварии». «Роттен» забили девять голов и пропустили только два мяча. Разница забитых и пропущенных голов – +7.

    «Байер»

    Леверкузенцы, как мы говорили ранее, лидируют в Бундеслиге. Команда имеет в своем активе девять очков, столько же, сколько и у идущей второй «Баварии». Однако у «аптекарей» 11 забитых и 3 пропущенных гола. Разница мячей – +8.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 97 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 19.03.2023 «Байер» – «Бавария» 2:1;
    • 30.09.2022 «Баварии» – «Байер» 4:0;
    • 05.03.2022 «Баварии» – «Байер» 1:1;
    • 17.10.2021 «Байер» – «Бавария» 1:5;
    • 20.04.2021 «Баварии» – «Байер» 2:0.

    Факты о командах:

    • «Байер» побеждает в 3 последних матчах;
    • «Бавария» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей «Байера»;
    • в последних 5 играх «Байер» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Байер» забивает в среднем 4.60 гола за игру;
    • «Байер» забивает в 3 последних матчах;
    • в последних 5 играх «Бавария» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Бавария» забивает в среднем 2.60 гола за игру;
    • «Бавария» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Бавария забивает в 14 последних матчах против «Баварии».

    Наш прогноз на игру

    Обе команды ярко стартовали в новом сезоне, а значит, нас ждет весьма интересный матч. Предположим, что голы забьют обе команды, однако победа достанется «Баварии». Наш прогноз – победа «Баварии»(1.60).

    Источник: Бомбардир

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