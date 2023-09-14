В пятницу, 15 сентября, мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет с леверкузенским «Байером». Игра пройдет в Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена», и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Бавария»

Мюнхенцы в трех турах нового розыгрыша Бундеслиги набрали девять очков и делят первую строчку как раз с «Байером». У обеих команд ровно по девять очков, однако леверкузенцы по дополнительным показателям находятся на первом месте, у «Байера» лучшая разница мячей.

Вернемся к «Баварии». «Роттен» забили девять голов и пропустили только два мяча. Разница забитых и пропущенных голов – +7.

«Байер»

Леверкузенцы, как мы говорили ранее, лидируют в Бундеслиге. Команда имеет в своем активе девять очков, столько же, сколько и у идущей второй «Баварии». Однако у «аптекарей» 11 забитых и 3 пропущенных гола. Разница мячей – +8.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 97 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

Факты о командах:

«Байер» побеждает в 3 последних матчах;

«Бавария» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей «Байера»;

в последних 5 играх «Байер» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;

в последних 5 играх «Байер» забивает в среднем 4.60 гола за игру;

«Байер» забивает в 3 последних матчах;

в последних 5 играх «Бавария» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;

в последних 5 играх «Бавария» забивает в среднем 2.60 гола за игру;

«Бавария» пропускает в 3 последних матчах;

«Бавария забивает в 14 последних матчах против «Баварии».

Наш прогноз на игру

Обе команды ярко стартовали в новом сезоне, а значит, нас ждет весьма интересный матч. Предположим, что голы забьют обе команды, однако победа достанется «Баварии». Наш прогноз – победа «Баварии»(1.60).