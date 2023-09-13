Канчельскис прокомментировал ничейный результат сборной России с Катаром

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис дал комментарий после товарищеского матча с Катаром.

Команда Валерия Карпина сыграла на выезде вничью со счетом 1:1.

– У нас любят всех обсуждать, но разговаривать о том, нужны ли такие матчи сборной, мне кажется, неправильно. Выбирать не приходится, играть надо, как бы ситуация не складывалась. Будем ждать, что решат наши руководители – остаемся в Европе или переходим в Азию. Ну, а без игровой практики никуда. Надо верить и надеяться на изменения ситуации к лучшему.

– На сентябрьский сбор вызвали 49 игроков, разделили на два состава. Как относитесь к этому?

– Никто не молодеет, время идет, часы тикают. Надо сейчас стараться посмотреть как можно больше игроков. Вдруг завтра скажут – возвращаемся на международную арену. Мы должны поддерживать сборную в любом состоянии, как бы там ни было.