Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис прокомментировал ничейный результат сборной России с Катаром

    Канчельскис прокомментировал ничейный результат сборной России с Катаром

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис дал комментарий после товарищеского матча с Катаром.

    Команда Валерия Карпина сыграла на выезде вничью со счетом 1:1.

    – У нас любят всех обсуждать, но разговаривать о том, нужны ли такие матчи сборной, мне кажется, неправильно. Выбирать не приходится, играть надо, как бы ситуация не складывалась. Будем ждать, что решат наши руководители – остаемся в Европе или переходим в Азию. Ну, а без игровой практики никуда. Надо верить и надеяться на изменения ситуации к лучшему.

    – На сентябрьский сбор вызвали 49 игроков, разделили на два состава. Как относитесь к этому?

    – Никто не молодеет, время идет, часы тикают. Надо сейчас стараться посмотреть как можно больше игроков. Вдруг завтра скажут – возвращаемся на международную арену. Мы должны поддерживать сборную в любом состоянии, как бы там ни было.

    Новости по теме
    Головин – 4-й российский футболист с 50 голевыми действиями в топ-5 лигах Европы 3
    Канчельскис выделил самого скандального игрока РПЛ 3
    Канчельскис назвал лучшего российского игрока в 21-м веке 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25126

      DOCTOR PENALTY 5 секунд назад

      Наконец-то здравомыслие, а то только зло в адрес сборной и Карпина.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 