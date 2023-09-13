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    • Судья увел сборные Румынии и Косово с поля из-за политической акции фанатов

    Судья увел сборные Румынии и Косово с поля из-за политической акции фанатов

    Матч Румыния – Косово в отборе Евро-2024 был прерван из-за политической акции фанатов.

    Французский арбитр Вилли Делажо увел команды в раздевалки на 18-й минуте при счете 0:0. Перед этим румынские фанаты развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью «Косово – это Сербия» и скандировали соответствующую кричалку.

    Они также растянули баннер с надписью «Бессарабия – это Румыния», жгли и бросали файеры.

    Игра возобновилась спустя 50 минут после паузы.

    • Румыния не признает государство Косово.
    • Бессарабия – историческая область, находившаяся в составе Румынии в 1918-1940 годах.
    • Сейчас это территории Молдовы и Украины.

    Фото: digisport.ro

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    Источник: Digi Sport

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