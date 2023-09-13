Судья увел сборные Румынии и Косово с поля из-за политической акции фанатов

Матч Румыния – Косово в отборе Евро-2024 был прерван из-за политической акции фанатов.
Французский арбитр Вилли Делажо увел команды в раздевалки на 18-й минуте при счете 0:0. Перед этим румынские фанаты развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью «Косово – это Сербия» и скандировали соответствующую кричалку.
Они также растянули баннер с надписью «Бессарабия – это Румыния», жгли и бросали файеры.
Игра возобновилась спустя 50 минут после паузы.
- Румыния не признает государство Косово.
- Бессарабия – историческая область, находившаяся в составе Румынии в 1918-1940 годах.
- Сейчас это территории Молдовы и Украины.
Фото: digisport.ro
Источник: Digi Sport