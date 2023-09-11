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    • Аленичев рассказал о полученных предложениях для продолжения тренерской работы

    Аленичев рассказал о полученных предложениях для продолжения тренерской работы

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении к тренерской работе.

    «Я сам лично не ищу варианты с продолжением тренерской карьеры. Если меня найдут, понадобится моя квалификация тренерская, я рассмотрю предложение, если оно мне понравится. Но пока были предложения, которые меня не устраивают.

    Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. С португальскими специалистами я не связывался, чтобы поехать к ним на стажировку», – сказал Аленичев.

    • Аленичеву 50 лет.
    • «Енисей» – его последнее место работы.
    • Тренер покинул красноярский клуб в 2019 году.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5966

      Питерский князь 49 минут назад

      Интересно, на опраксином дворе, синегубых, за шаверму будет тренировать.
      Нормальный уровень, как раз для ветерана срамтака!
      :)))

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      Рейтинг: +10

      Опорник1984 1 час назад

      Так скоро и забудут об тренере Аленичеве.

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