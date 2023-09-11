Аленичев рассказал о полученных предложениях для продолжения тренерской работы

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении к тренерской работе.
«Я сам лично не ищу варианты с продолжением тренерской карьеры. Если меня найдут, понадобится моя квалификация тренерская, я рассмотрю предложение, если оно мне понравится. Но пока были предложения, которые меня не устраивают.
Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. С португальскими специалистами я не связывался, чтобы поехать к ним на стажировку», – сказал Аленичев.
- Аленичеву 50 лет.
- «Енисей» – его последнее место работы.
- Тренер покинул красноярский клуб в 2019 году.
Источник: ТАСС