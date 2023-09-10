Рубиалес решил уйти в отставку после скандального поцелуя с Эрмосо

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что уйдет в отставку после скандала с поцелуем Дженни Эрмосо.

«Да, планирую подать в отставку. Не могу больше работать.

Последней каплей стал разговор с семьей. Они понимают, что дело не во мне. За эти три недели многие поддержали меня», – сказал испанец.