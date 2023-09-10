Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Рубиалес решил уйти в отставку после скандального поцелуя с Эрмосо

    Рубиалес решил уйти в отставку после скандального поцелуя с Эрмосо

    Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что уйдет в отставку после скандала с поцелуем Дженни Эрмосо.

    «Да, планирую подать в отставку. Не могу больше работать.

    Последней каплей стал разговор с семьей. Они понимают, что дело не во мне. За эти три недели многие поддержали меня», – сказал испанец.

    • Рубиалесу грозит тюремный срок.
    • На него уже наложено отстранение со стороны ФИФА.
    • Более 50 футболисток отказались играть за сборную Испании, пока Рубиалес не уйдет в отставку.

    Новости по теме
    «Никаких обсуждений»: Кроос назвал спортсмена года
    «Барселона» повысит зарплату Хави в два раза 2
    Масип: «Месси не приложил усилий, чтобы вернуться в «Барселону» 2
    Источник: твиттер Пирса Моргана

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2023 23:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 