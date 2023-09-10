Рубиалес решил уйти в отставку после скандального поцелуя с Эрмосо

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что уйдет в отставку после скандала с поцелуем Дженни Эрмосо.
«Да, планирую подать в отставку. Не могу больше работать.
Последней каплей стал разговор с семьей. Они понимают, что дело не во мне. За эти три недели многие поддержали меня», – сказал испанец.
- Рубиалесу грозит тюремный срок.
- На него уже наложено отстранение со стороны ФИФА.
- Более 50 футболисток отказались играть за сборную Испании, пока Рубиалес не уйдет в отставку.
Источник: твиттер Пирса Моргана