Месси отреагировал на разрушительное землетрясение в Марокко

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси выразил слова поддержки пострадавшим в землетрясении в Марокко.
«Мои соболезнования. Сил пострадавшим от кошмарной катастрофы», – написал Месси в социальной сети.
- В Марокко произошли подземные толчки магнитудой 6,9 баллов. Местное ТВ сообщает о 2000+ погибших и 2100 раненых.
- Накануне матч отбора Кубка Африки Марокко – Либерия был перенесен.
- Он должен был пройти в Агадире.
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Источник: «Бомбардир»