Федотов оценил старт ЦСКА в новом сезоне

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты команды в сезоне-2023/24.

– За полтора месяца ЦСКА провел семь матчей РПЛ, три игры Фонбет Кубка России плюс принял участие в поединке за Суперкубок. Как можно оценить этот период с учетом известных трудностей по формированию команды? Команда скорее недобрала очков или напротив – прыгнула выше головы?

– Если быть откровенным, два выездных поражения были совсем необязательными. Оба раза, с «Уралом» и «Динамо», решающие голы нам забили после глупых пенальти, когда мяч попадал в руки нашим футболистам. По игре мы никак не должны были эти матчи проигрывать.

Что касается Суперкубка, в основное время тоже могли вырвать победу, но нас подвела реализация. Эта проблема пока остается. По созданным моментам ЦСКА остался в первой тройке, это значит, команда может и должна забивать больше.

Сказалось, что часть игроков на фоне краткосрочного отпуска не успели до конца залечить травмы. Концовка была очень напряженной, плюс Суперфинал Кубка, где многие футболисты выступали с небольшими повреждениями на уколах. Это не могло не сказаться в дальнейшем – за столь короткий перерыв наши футболисты попросту не успели восстановиться.

Это касается Ивана Облякова, Константина Кучаева, Мойзеса, у которых, по сути, не было тренировок в общей группе. Им пришлось сразу играть без должной адаптации к тренировочной деятельности.

По ходу сезона теряли и важных для нас игроков. Виллиан Роша получил повреждение, надолго выбыл Игорь Дивеев, несколько матчей пропустил Милан Гайич. Для нашей и без того небольшой обоймы это серьезно.

Неудивительно, что стали чуть больше моментов допускать у своих ворот. У нас появлялись молодые ребята, не совсем готовые к такому напряженному графику. Тем не менее, если бы удалось удержать победу в матче с «Зенитом», где нам не хватило совсем немного, чтобы дотерпеть до финального свистка, команда бы набрала 13 очков.

Учитывая все сложности, такие показатели стали бы вполне удовлетворительными на данном отрезке. Футбол справедлив, если где-то убыло, значит, где-то прибудет. Самое главное, что во всех этих матчах мы видели стремление победить.

Что-то получалось, что-то нет, это уже другой вопрос. Но по желанию, по самоотдаче никаких вопросов быть не может.