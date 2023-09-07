Петржела рассказал, кто бы победил – «Зенит» или сборная России

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, кто победил бы в матче «Зенит» – сборная России.

«Если бы состоялся матч между «Зенитом» и сборной России, команда Карпина уверенно обыграла бы соперника, мне так кажется. Головин и Миранчук играют в Европе в больших командах.

И как такое возможно, чтобы национальная команда была слабее? Они должны быть самыми сильными в стране, я не могу представить другого исхода», – заявил Петржела.