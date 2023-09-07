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    • Петржела рассказал, кто бы победил – «Зенит» или сборная России

    Петржела рассказал, кто бы победил – «Зенит» или сборная России

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, кто победил бы в матче «Зенит» – сборная России.

    «Если бы состоялся матч между «Зенитом» и сборной России, команда Карпина уверенно обыграла бы соперника, мне так кажется. Головин и Миранчук играют в Европе в больших командах.

    И как такое возможно, чтобы национальная команда была слабее? Они должны быть самыми сильными в стране, я не могу представить другого исхода», – заявил Петржела.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды продлится с 4 по 12 сентября.
    • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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