Петржела рассказал, кто бы победил – «Зенит» или сборная России

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, кто победил бы в матче «Зенит» – сборная России.
«Если бы состоялся матч между «Зенитом» и сборной России, команда Карпина уверенно обыграла бы соперника, мне так кажется. Головин и Миранчук играют в Европе в больших командах.
И как такое возможно, чтобы национальная команда была слабее? Они должны быть самыми сильными в стране, я не могу представить другого исхода», – заявил Петржела.
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды продлится с 4 по 12 сентября.
- Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
Источник: «РБ Спорт»