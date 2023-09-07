Роналду: «Горд, что меняю культуру и футбол Саудовской Аравии, я был первопроходцем»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем предназначении в Саудовской Аравии.

«Все лиги критикуют, это нормально.

Я заранее все знал. Меня считали безумцем, но это оказалось не таким уж безумием. Играть в Саудовской Аравии – это нормально. Горд, что обладаю привилегией менять местную культуру и футбол. Я был первопроходцем и горжусь этим.

Хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших», – сказал португалец.