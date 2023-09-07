Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Роналду: «Горд, что меняю культуру и футбол Саудовской Аравии, я был первопроходцем»

    Роналду: «Горд, что меняю культуру и футбол Саудовской Аравии, я был первопроходцем»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своем предназначении в Саудовской Аравии.

    «Все лиги критикуют, это нормально.

    Я заранее все знал. Меня считали безумцем, но это оказалось не таким уж безумием. Играть в Саудовской Аравии – это нормально. Горд, что обладаю привилегией менять местную культуру и футбол. Я был первопроходцем и горжусь этим.

    Хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших», – сказал португалец.

    • Роналду в «Аль-Насре» с зимы.
    • Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.
    • После перехода в «Аль-Наср» Криштиану впервые за 19 лет не включили в число претендентов на «Золотой мяч».

    Новости по теме
    Эффектный наряд Джорджины на Венецианском кинофестивале: поразила всех платьем с глубоким декольте
    Роналду жестко высказался о чемпионате Португалии 4
    Роналду: «Соперничество с Месси окончено» 5
    Источник: SAPO

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +226

      The only one 12 часов назад

      А почему бы не менять футбольную культуру где-нибудь в Киргизии? Там столько бабосов не платят? Так что не надо ля-ля...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6117

      Дядя Серёжа 13 часов назад

      меняю культуру и футбол Саудовской Аравии, я был первопроходцем....крестоносцы тоже пытались культуру поменять...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6220

      fakeid 18 часов назад

      не забываем, что многим бывшим звёздам, которые туда перебрались, власти платят огромные деньги, если игрок в соцсетях хвалебно выскажется о саудовской аравии. так что тут всё понятно. дайте нам арабских денег, и мы тоже все скажем, что их шейх - самый лучший шейх, шейх из шейхов, который правит лучшим государством на земле) а их футбол просто неземной))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6220

      fakeid > fakeid 18 часов назад

      блин, время на редактирование истекло. не успел дописать гы-гы!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1793

      Benifacto > fakeid 12 часов назад

      да тоже самое подумал....ну деньги или совесть....Спортинг или Севилья...вот Рамос да....а это чисто натянуть сову на глобус...или типо я щас отменю шариат))))ну ну...12 веков правит династия....тебя там разменяют на первом столбе.....и будешь вечно молодым.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 