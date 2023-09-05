Два игрока покинули расположение сборной России по медицинским причинам

РФС объявил об изменениях в составе сборной России на сентябрьские матчи.
Расположение национальной команды в Новогорске покинули защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.
Что касается Константина Тюкавина, то повреждение, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
- Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
- Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).
Источник: сайт РФС