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    • Два игрока покинули расположение сборной России по медицинским причинам

    Два игрока покинули расположение сборной России по медицинским причинам

    РФС объявил об изменениях в составе сборной России на сентябрьские матчи.

    Расположение национальной команды в Новогорске покинули защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

    «Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Каравава в расположение клуба для полноценного восстановления.

    Что касается Константина Тюкавина, то повреждение, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

    • Учебно-тренировочный сбор продлится с 4 по 12 сентября.
    • Сборная проведет 3 товарищеских матча – с Катаром (12 сентября) и дважды с олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября).

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    Источник: сайт РФС

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    05.09.2023 17:24
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