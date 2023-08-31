Все участники группового этапа Лиги чемпионов: составы корзин

Корзина 2 помощнее выглядит
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Состав корзин перед жеребьевкой выглядит так.
Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».
Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».
Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген», ПСВ.
Корзина 4: «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Ланс», «Антверпен», «Янг Бойз».
- Клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.
- Жеребьевка состоится сегодня, 31 августа (19:00 мск). 1-й тур будет сыгран 19-20 сентября.
- Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».