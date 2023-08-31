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    • Все участники группового этапа Лиги чемпионов: составы корзин

    Все участники группового этапа Лиги чемпионов: составы корзин

    Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Состав корзин перед жеребьевкой выглядит так.

    Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

    Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

    Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген», ПСВ.

    Корзина 4: «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Ланс», «Антверпен», «Янг Бойз».

    • Клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.
    • Жеребьевка состоится сегодня, 31 августа (19:00 мск). 1-й тур будет сыгран 19-20 сентября.
    • Действующий победитель турнира – «Манчестер Сити».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +321

      vek410 26 минут назад

      Корзина 2 помощнее выглядит

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