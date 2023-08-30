В «Реале» определились с планом на концовку трансферного окна

«Реал» завершил работу на трансферном рынке.

По информации AS, тренер Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес уверены в составе мадридского клуба и больше никого не подпишут этим летом.

Они считают, что на рынке нет игроков, которые могут усилить «Реал».

Летом «Реал» купил у «Боруссии» полузащитника Джуда Беллингема.

Также испанский клуб арендовал форварда «Эспаньола» Хоселу.

«Реал» лидирует в Примере после трех туров.

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