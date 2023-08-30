В «Реале» определились с планом на концовку трансферного окна

«Реал» завершил работу на трансферном рынке.
По информации AS, тренер Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес уверены в составе мадридского клуба и больше никого не подпишут этим летом.
Они считают, что на рынке нет игроков, которые могут усилить «Реал».
- Летом «Реал» купил у «Боруссии» полузащитника Джуда Беллингема.
- Также испанский клуб арендовал форварда «Эспаньола» Хоселу.
- «Реал» лидирует в Примере после трех туров.
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Источник: AS