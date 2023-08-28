Месси грозит наказание от МЛС

Дебют Лионеля Месси в МЛС могут омрачить санкции со стороны лиги.

Форвард «Интер Майами» после победы над «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0) не пообщался с журналистами.

Аргентинец нарушил правила МЛС и теперь ему грозит наказание.

Месси забил на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк РБ».

«Интер Майами» прервал серию без побед в МЛС, которая длилась 11 игр.

Нападающий перебрался в США после 2 сезонов в «ПСЖ».

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