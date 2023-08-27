Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Почти весь штаб женской сборной Испании ушел в отставку из-за поцелуя Рубиалеса

    Почти весь штаб женской сборной Испании ушел в отставку из-за поцелуя Рубиалеса

    Практически весь штаб женской сборной Испании ушел в отставку в знак протеста на действия главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после победы испанок на ЧМ.

    Должности покинули Монтсе Томе, Хавьер Лерга и Гонсало Мартин (помощники главного тренера), Бланка Ромеро Мораледа (физиотерапевт) и Карлос Санчес (тренер вратарей). Также ушли еще шесть человек, работавших со сборными Испании разных уровней.

    При этом Хорхе Вильда, главный тренер, остался на посту.

    Ранее более 50 футболисток из Испании заявили, что не будут играть за сборную до ухода Рубиалеса в отставку.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
    • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.
    • ФИФА наказала Рубиалеса.

    Новости по теме
    Ташуев считает, что Европа сошла с ума: «Поцелуй Рубиалес футболиста – сказали бы: «Класс, молодец» 9
    ФИФА наказала Рубиалеса за скандальный поцелуй после финала женского ЧМ 2
    Черышев дал совет Захаряну 1
    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 