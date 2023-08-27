Почти весь штаб женской сборной Испании ушел в отставку из-за поцелуя Рубиалеса

Практически весь штаб женской сборной Испании ушел в отставку в знак протеста на действия главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после победы испанок на ЧМ.

Должности покинули Монтсе Томе, Хавьер Лерга и Гонсало Мартин (помощники главного тренера), Бланка Ромеро Мораледа (физиотерапевт) и Карлос Санчес (тренер вратарей). Также ушли еще шесть человек, работавших со сборными Испании разных уровней.

При этом Хорхе Вильда, главный тренер, остался на посту.

Ранее более 50 футболисток из Испании заявили, что не будут играть за сборную до ухода Рубиалеса в отставку.