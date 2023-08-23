Рубиалес помимо поцелуя с Эрмосо трогал другую футболистку за обнаженные бедра после победы на ЧМ

Скандал вокруг президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса получил новый виток. В сети обсуждают его поведение на церемонии награждения после победного для Испании женского ЧМ.

Оказывается, он не только поцеловал в губы Дженни Эрмосо, но и трогал за бедра другую футболистку испанской сборной – Атенеа Бейвиде. Соответствующий кадр опубликован ютуб-каналом Mister Seitan.