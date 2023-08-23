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    • Рубиалес помимо поцелуя с Эрмосо трогал другую футболистку за обнаженные бедра после победы на ЧМ

    Рубиалес помимо поцелуя с Эрмосо трогал другую футболистку за обнаженные бедра после победы на ЧМ

    Скандал вокруг президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса получил новый виток. В сети обсуждают его поведение на церемонии награждения после победного для Испании женского ЧМ.

    Оказывается, он не только поцеловал в губы Дженни Эрмосо, но и трогал за бедра другую футболистку испанской сборной – Атенеа Бейвиде. Соответствующий кадр опубликован ютуб-каналом Mister Seitan.

    • Испанки в финале победили Англию со счетом 1:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2023 22:47
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13133

      Вомбат 12 минут назад

      Если не посмотреть само фото, то можно подумать, что мужик действительно озабоченный. А на самом деле он ее просто нес на руках. За такой поганый заголовок надо бы натравить какого-нибудь активного гея на этого журналиста бомбардирского, пусть бы он его потрогал как следует за обнаженные бедра. Была бы ему наука на будущее.

      1
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      Рейтинг: +12425

      BRO_football 32 минуты назад

      Видимо, если бы мужиков лапал, то никто бы и внимания не обратил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      Lipatoff 53 минуты назад

      Хоть не г..й, а это ге..ропы уже славная новость

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