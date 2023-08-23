Рубиалес помимо поцелуя с Эрмосо трогал другую футболистку за обнаженные бедра после победы на ЧМ

Если не посмотреть само фото, то можно подумать, что мужик действительно озабоченный. А на самом деле он ее просто нес на руках. За такой поганый заголовок надо бы натравить какого-нибудь активного гея на этого журналиста бомбардирского, пусть бы он его потрогал как следует за обнаженные бедра. Была бы ему наука на будущее.
Скандал вокруг президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса получил новый виток. В сети обсуждают его поведение на церемонии награждения после победного для Испании женского ЧМ.
Оказывается, он не только поцеловал в губы Дженни Эрмосо, но и трогал за бедра другую футболистку испанской сборной – Атенеа Бейвиде. Соответствующий кадр опубликован ютуб-каналом Mister Seitan.
- Испанки в финале победили Англию со счетом 1:0.