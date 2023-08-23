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    • Рапино прокомментировала поцелуй Рубиалеса и футболистки после победы на ЧМ

    Рапино прокомментировала поцелуй Рубиалеса и футболистки после победы на ЧМ

    Футболистка сборной США Меган Рапино оценила поступок главы RFEF Луиса Рубиалеса.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала Рубиалес участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Дженни Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

    «Этот поцелуй говорит о высоком уровне женоненавистничества и сексизма в испанской федерации. Еще был один сигнал об этом: после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах.

    Это перевернутый мир. Футболистка подверглась физическому насилию», – считает Рапино.

    Ранее на ситуацию отреагировал премьер-министр Испании.

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    Источник: Marca

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