Футболистка сборной США Меган Рапино оценила поступок главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.

После финала Рубиалес участвовал в церемонии награждения.

Когда Рубиалес награждал Дженни Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

«Этот поцелуй говорит о высоком уровне женоненавистничества и сексизма в испанской федерации. Еще был один сигнал об этом: после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах.

Это перевернутый мир. Футболистка подверглась физическому насилию», – считает Рапино.

Ранее на ситуацию отреагировал премьер-министр Испании.