Футболистка сборной США Меган Рапино оценила поступок главы RFEF Луиса Рубиалеса.
- Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
- После финала Рубиалес участвовал в церемонии награждения.
- Когда Рубиалес награждал Дженни Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
«Этот поцелуй говорит о высоком уровне женоненавистничества и сексизма в испанской федерации. Еще был один сигнал об этом: после финального свистка Рубиалес просто схватился за пах.
Это перевернутый мир. Футболистка подверглась физическому насилию», – считает Рапино.
Ранее на ситуацию отреагировал премьер-министр Испании.
Источник: Marca