Реакция премьера Испании на поцелуй Рубиалеса с футболисткой после победы на ЧМ

Педро Санчес, премьер-министр Испании, оценил поступок главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.

После финала Рубиалес участвовал в церемонии награждения.

Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

«Поведение Рубиалеса напоминает о том, что предстоит пройти большой путь. Увиденное нами неприемлемо. Извинений недостаточно. Нужно сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию.

Федерация должна разъяснить поведение Рубиалеса, оно не соответствует ценностям большинства испанцев. Извинений мало, он должен быть яснее и решительнее», – сказал Санчес.