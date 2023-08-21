Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в матче между «Спартаком» и «Зенитом».

Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.

Спартаковцы дома уступили со счетом 1:3.

«Карасeв хорошо отработал. В таких матчах для арбитра главное, чтобы не было скандала. В «Зените» же никто не возмущался и не орал, когда Карасeв назначил пенальти в их ворота. Это говорит о классе арбитра.

Да, Карасeв немножко «поплыл» в начале и середине матча. Волнение, бывает. Ему в сентябре ехать на сборы ФИФА и УЕФА, за ним смотрят. Но ведь собрался в итоге и нормально отработал.

На 30-й минуте не показал жeлтую игроку «Зенита» за срыв перспективной атаки. 11-метровый в ворота «Зенита» – сложный эпизод. Даже в идеальной позиции невозможно увидеть такое касание руки – только по видео.

Пропустил, позвали, посмотрел, назначил – всe. Сейчас арбитров не наказывают за такие моменты», – сказал Федотов.