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    Федотов разобрал судейство в матче «Спартак» – «Зенит»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в матче между «Спартаком» и «Зенитом».

    • Игру обслуживала бригада Сергея Карасева.
    • Спартаковцы дома уступили со счетом 1:3.

    «Карасeв хорошо отработал. В таких матчах для арбитра главное, чтобы не было скандала. В «Зените» же никто не возмущался и не орал, когда Карасeв назначил пенальти в их ворота. Это говорит о классе арбитра.

    Да, Карасeв немножко «поплыл» в начале и середине матча. Волнение, бывает. Ему в сентябре ехать на сборы ФИФА и УЕФА, за ним смотрят. Но ведь собрался в итоге и нормально отработал.

    На 30-й минуте не показал жeлтую игроку «Зенита» за срыв перспективной атаки. 11-метровый в ворота «Зенита» – сложный эпизод. Даже в идеальной позиции невозможно увидеть такое касание руки – только по видео.

    Пропустил, позвали, посмотрел, назначил – всe. Сейчас арбитров не наказывают за такие моменты», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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