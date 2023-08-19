Месси оценил уровень футбола в США

Летний новичок «Интера Майами» Лионель Месси высказался об уровне футбола в Соединенных Штатах.
«Думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной. У них была очень конкурентоспособная команда на ЧМ-2022.
Они все ближе к уровню мексиканского футбола. Кубок лиг это показал. Что касается МЛС, то у меня есть ощущение, что в этом турнире каждый может победить каждого.
В лиге сильны хозяева, а на выезде выиграть трудно», – сказал 36-летний аргентинец.
- Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».
- Статистика нападающего: 6 матчей, 9 голов, 1 ассист.
Источник: ESPN