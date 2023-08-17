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    • ⚡ Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» победил «Севилью» и впервые в истории выиграл трофей

    ⚡ Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» победил «Севилью» и впервые в истории выиграл трофей

    «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти «Севилью».

    Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1. На гол Юссефа Эн-Несири в первом тайме «Сити» ответил забитым голом Коула Палмера во второй половине встречи. В серии пенальти выиграла команда Хосепа Гвардиолы.

    «Сити» впервые в истории выиграл трофей.

    Суперкубок УЕФА

    Манчестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 1:1 (0:1) (5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Эн-Несири, 25; 1:1 – Палмер, 63.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1785

      Benifacto 1 час назад

      так се матч....два клопа эти ничтожные...помнишь как мы с атлетико! че вы несете клоуны! вы по факту сказали что? только сидят друг другу глазки строят....петушары а не комментаторы! включил звук в конце на пенальти....а эти голубки сидят воркуют)))) четко! че.....

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      Рейтинг: +9076

      GoLenaStop 1 час назад

      Результат в основное время - справедливая ничья.
      Пенальти...
      Манчестер должен был выиграть на своём поле,
      иначе была бы полная жопа...
      Понравилось дружелюбие соперников-игроков.
      Шоу маст го он!
      СПКНЧ и удачи всем!

      1
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      Рейтинг: +1785

      Benifacto > GoLenaStop 1 час назад

      да дружелюбие...как они уважительно перед пенками обнялись...дорогого стоит!

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      Рейтинг: +68744

      portero 1 час назад

      Однако и Севилья имела столько выходов и воротчик тащил, всё били низом, почему никто не перекинул....
      Гвардилу с титулом, у МС праздник!!!!
      Наверное они заслужили...

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      Рейтинг: +1785

      Benifacto > portero 1 час назад

      да тож не понял че верхом то не сделал кочергу....ну таков путь)

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      Рейтинг: +110

      Имя на этом сайте 1 час назад

      Эх, было у Севильи пару моментов, когда один на вратаря выходил.
      Не повезло.И мастерства не хватило.

      1
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      Рейтинг: +1785

      Benifacto > Имя на этом сайте 1 час назад

      ложного замаха не хватило! нервы...ваще по игре Севилья билась очень достойно! и вот этот момент, про который ты говоришь должен был решить....

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      Рейтинг: +110

      Имя на этом сайте > Benifacto 1 час назад

      Ну да.Нервы.Эн-Несири вроде и гол забил, но когда он пару моментов запорол, он же и главный неудачник.

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      Рейтинг: +12618

      DeStar 1 час назад

      чуть еще один суперкубок не слили, по пенкам снова) а так сева молодцы, ожидал что они проиграют 2-0 и все, а боролись и даже имели больше голевых моментов, ибо запороли 2-3 выхода 1 на 1 можно сказать. Сева красавцы все-равно

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      Рейтинг: +1785

      Benifacto > DeStar 1 час назад

      я ставил на 3-1.....да достойно бились...тут просто нервы сдали что ли....но нельзя списывать со счетов Эдерсона....победу вытащил он!!!

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