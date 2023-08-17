⚡ Суперкубок УЕФА. «Манчестер Сити» победил «Севилью» и впервые в истории выиграл трофей

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв по пенальти «Севилью».

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1. На гол Юссефа Эн-Несири в первом тайме «Сити» ответил забитым голом Коула Палмера во второй половине встречи. В серии пенальти выиграла команда Хосепа Гвардиолы.

«Сити» впервые в истории выиграл трофей.

Суперкубок УЕФА

Манчестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 1:1 (0:1) (5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эн-Несири, 25; 1:1 – Палмер, 63.

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