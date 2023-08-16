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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Манчестер Сити - Севилья
Манчестер Сити - Севилья: обзор матча 16 августа 2023
Манчестер Сити
16.08.2023, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Севилья
63'
К. Палмер
25'
Ю. Эн-Несири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Севилья
Пенальти не реализован!
Н. Гудель
ГОЛ!
К. Уокер
5:4
ГОЛ!
Г. Монтиэль
4:4
ГОЛ!
Д. Грилиш
4:3
ГОЛ!
И. Ракитич
3:3
ГОЛ!
М. Ковачич
3:2
ГОЛ!
Р. Мир
2:2
ГОЛ!
Х. Альварес
2:1
ГОЛ!
Л. Окампос
1:1
ГОЛ!
Э. Холанд
1:0
90'
+3
Замена
Сусо
️️️️
Э. Ламела
90'
+3
Замена
Р. Мир
️️️️
Ю. Эн-Несири
90'
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
Х. Альварес
️️️️
К. Палмер
85'
83'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
74'
Замена
Х. Санчес
️️️️
О. Торрес
ГОЛ! 1:1!
К. Палмер
Пас отдал
Родри
63'
62'
Желтая карточка
Э. Ламела
33'
Желтая карточка
Л. Баде
25'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Акунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛП
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Фил Фоден
ПП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Неманья Гудель
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Лукас Окампос
РФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
14
Оскар Бобб
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Эдерсон
15
Аке
28
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
10
Грилиш
8
Ковачич
47
Фоден
10
Палмер
9
Холанд
3-1-2-2-2
37
Буну
16
Навас
5
Баде
21
Акунья
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
9
Ламела
8
Торрес
7
Окампос
21
Эн-Несири
10
Палмер
19
Альварес
19
Альварес
10
Палмер
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
8
Торрес
24
Санчес
24
Санчес
8
Торрес
9
Ламела
10
Сусо
10
Сусо
9
Ламела
21
Эн-Несири
17
Мир
17
Мир
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Манчестер Сити
Севилья
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
14
Оскар Бобб
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ОП
14
Оскар Бобб
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Манчестер Сити - Севилья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Георгиос Караискакис
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