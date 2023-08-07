Агент Рябчука рассказал, чем футболиста впечатлил «Спартак»

Жоа Перейра, агент защитника Олега Рябчука, прокомментировал переход футболиста из «Олимпиакоса» в «Спартак».
«Олег очень рад и впечатлен масштабностью «Спартака»! Готовы к этому новому испытанию с большим количеством энергии, чтобы выиграть титулы.
Москва – удивительный город, и я уверен, что ему он понравится. Очень ждем дебюта Рябчука на поле, но все будет зависеть от решения тренера», – сказал Перейра.
- 25-летний Рябчук – левый защитник.
- Он перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с января 2021 года: 120 матчей, 3 гола, 10 ассистов.
- Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.
Источник: Metaratings