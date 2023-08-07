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    • Агент Рябчука рассказал, чем футболиста впечатлил «Спартак»

    Агент Рябчука рассказал, чем футболиста впечатлил «Спартак»

    Жоа Перейра, агент защитника Олега Рябчука, прокомментировал переход футболиста из «Олимпиакоса» в «Спартак».

    «Олег очень рад и впечатлен масштабностью «Спартака»! Готовы к этому новому испытанию с большим количеством энергии, чтобы выиграть титулы.

    Москва – удивительный город, и я уверен, что ему он понравится. Очень ждем дебюта Рябчука на поле, но все будет зависеть от решения тренера», – сказал Перейра.

    • 25-летний Рябчук – левый защитник.
    • Он перешел из «Олимпиакоса», за который выступал с января 2021 года: 120 матчей, 3 гола, 10 ассистов.
    • Со «Спартаком» игрок заключил контракт на 3 сезона.

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    Источник: Metaratings

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    07.08.2023 13:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная 7 августа, 20:20

      Удачи в самом титулованным клубе. Спартак .Добро пожаловать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv 7 августа, 17:37

      Путь в сборную подРумынии он себе закрыл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6300

      ySS 7 августа, 14:34

      Сломавшимся Таварешем можно объяснить подписание ещё одного левого защитника

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 7 августа, 14:20

      Играл в известном клубе и куда вляпался? Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21821

      derrik2000 7 августа, 14:12

      «Олег очень рад и впечатлен масштабностью «Спартака»!

      А я думаю, что он впечатлён МАСШТАБНОСТЬЮ ПОЛУЧКИ в Спартаке. )

      0
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= 7 августа, 14:10

      добро пожаловать

      1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 7 августа, 13:53

      хочется верить в усиление

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