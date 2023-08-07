Агент Рябчука рассказал, чем футболиста впечатлил «Спартак»

Жоа Перейра, агент защитника Олега Рябчука, прокомментировал переход футболиста из «Олимпиакоса» в «Спартак».

«Олег очень рад и впечатлен масштабностью «Спартака»! Готовы к этому новому испытанию с большим количеством энергии, чтобы выиграть титулы.

Москва – удивительный город, и я уверен, что ему он понравится. Очень ждем дебюта Рябчука на поле, но все будет зависеть от решения тренера», – сказал Перейра.