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    • «Не могу уйти, как Кузяев»: Сафонов объяснил, почему не переходит в европейский клуб

    «Не могу уйти, как Кузяев»: Сафонов объяснил, почему не переходит в европейский клуб

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему до сих пор не играет в Европе.

    – Есть пример Далера Кузяева, который летом перешел во французский «Гавр». У вас осталась цель или мечта отправиться играть в Европу?

    – Я не могу просто уйти, как Кузяев. Прежде всего из‑за того, что у меня контракт с «Краснодаром».

    Единственная опция ухода – это покупка другим клубом. Как видите, предложений нет.

    О чем можно разговаривать, если нет предложений? Не вижу смысла это обсуждать.

    • Кузяев отказался продлевать контракт с «Зенитом» и ушел бесплатно.
    • Рыночная стоимость Сафонова – 16 миллионов евро.
    • Голкипер был интересен «Роме», но американские владельцы клуба запретили вести переговоры о покупке российского футболиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.08.2023 09:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 5 августа, 10:56

      Причем здесь Кузяев, если на тебя предложений нет? Да и кто ты такой, чтобы вообще Кузяева обсуждать? А Кузяеву удачи в топ-чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 > SLADE2019 5 августа, 11:15

      Тогда,а кто такой Кузяев?

      0
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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 > Baggio1986 5 августа, 12:07

      Кузяев никого не трогает. а этот что то там вякать тужится. Ну и плюс сколько титулов у Кузяева, а у Сафонова они могут и не быть (если в Зенит не перейдет).

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      Рейтинг: +724

      Baggio1986 > SLADE2019 5 августа, 12:23

      Спасибо за разъяснения

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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 5 августа, 10:24

      Уйти в Гавр из Зенита - это стыдоба. Уходить нужно в клуб, который равен или СИЛЬНЕЕ чем тот, за который выступаешь. Переход в Гавр из Зенита - признак слабоумия либо упрямства...

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > Cleaner 5 августа, 10:29

      на жизнь он уже заработал, на старости лет (после 30) можно и поиграть в европе, на побережье, в клубе, в котором будешь самым дорогим игроком, вокруг которого строится команда. почему нет?

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      Рейтинг: +21214

      Cleaner > fakeid 5 августа, 11:20

      Я же объяснил, что уходить нужно вверх, а не вниз. Вниз можно только как Роналду - для ОЧЕНЬ хорошего заработка. А то, что Кузяев заработал, он за пять лет привычной жизни спустит.

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      fakeid > Cleaner 5 августа, 11:37

      как можно уйти вверх после 30 лет? и как он спустит бабки за 5 лет, если он мусульманин, вроде? не пьёт, не курит, бабы нет, строгий отец-агент. тупо не на что спускать. а больше десятки миллионов € имеется + ещё заработает. итого примерно МИЛЛИАРД рублей по нынешнему курсу. как его прocpaть за 5 лет, не расскажешь? с учётом того, что это не кокорин или глушаков со своими шл*хами в бане. дом родителям, несколько машин, иногда посидеть где-то без алкоголя, телефон, одежда, отпуск 1-2 раза в году — это понятно, но укладывается в разумные рамки. а дальше?

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      Рейтинг: +5690

      fakeid > Cleaner 5 августа, 11:49

      и ещё добавлю, раз уж вспомнил известные примеры. денисов зарплату "спускал" на скупку коммерческой недвижимости, теперь и в ус не дует, и дети его не будут. кержаков в нефть пытался вложиться (правда его кинули, но не суть). семак вообще кучу бизнесов параллельно ведёт, один из них - собственный автопарк лимузинов и их прокат. вроде даже, он номер один в этом деле в питере. и ты думаешь, что кузяев никуда свои денежки не пристроил, чтобы получать доход? просто тарасофская логика, что он всё сольёт за 5 лет. бред же.

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