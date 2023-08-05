«Не могу уйти, как Кузяев»: Сафонов объяснил, почему не переходит в европейский клуб

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему до сих пор не играет в Европе.
– Есть пример Далера Кузяева, который летом перешел во французский «Гавр». У вас осталась цель или мечта отправиться играть в Европу?
– Я не могу просто уйти, как Кузяев. Прежде всего из‑за того, что у меня контракт с «Краснодаром».
Единственная опция ухода – это покупка другим клубом. Как видите, предложений нет.
О чем можно разговаривать, если нет предложений? Не вижу смысла это обсуждать.
- Кузяев отказался продлевать контракт с «Зенитом» и ушел бесплатно.
- Рыночная стоимость Сафонова – 16 миллионов евро.
- Голкипер был интересен «Роме», но американские владельцы клуба запретили вести переговоры о покупке российского футболиста.
Источник: «Матч ТВ»