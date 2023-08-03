Испанские СМИ призывают «Реал» купить Мбаппе

Перес молчит...тот . кто определяет играть Мбаппе в Реале или нет молчит....может потому что учитывает разные "мелочи" вроде того что Карло уходит командовать Бразилией , а новый тренер , которого Перес уже наметил для построения новой "галактикос" , вдруг не захочет терпеть желания Мбаппе командовать командой , это то что на поверхности , есть ещё серьёзные факторы , но я думаю и названных "мелочей" хватит чтобы крепко подумать брать Мбаппе в Реал или не брать.
Последние результаты «Реала» продемонстрировали проблемы мадридцев в атаке.
Команда Карло Анчелотти проиграла два матча подряд – «Барселоне» (0:3) и «Ювентусу» (1:3).
«Реал» создал достаточно опасных моментов, но забил только раз за 180 минут. При этом после замены Винисиуса Жуниора команда становилась пассивной в нападении.
На фоне этого в четверг утром испанские СМИ возобновили активные обсуждения возможного трансфера Килиана Мбаппе.
AS и Marca пишут, что форвард «ПСЖ» очень нужен «Реалу» уже этим летом.
«Мбаппе может частично исправить ситуацию», – отмечает AS.
«Ювентус» подтвердил, что Мбаппе – это не прихоть, а необходимость. Если «Реал» хочет бороться за победу во всех турнирах, то все дороги ведут к Мбаппе», – добавила Marca.