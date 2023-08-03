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    Испанские СМИ призывают «Реал» купить Мбаппе

    Последние результаты «Реала» продемонстрировали проблемы мадридцев в атаке.

    Команда Карло Анчелотти проиграла два матча подряд – «Барселоне» (0:3) и «Ювентусу» (1:3).

    «Реал» создал достаточно опасных моментов, но забил только раз за 180 минут. При этом после замены Винисиуса Жуниора команда становилась пассивной в нападении.

    На фоне этого в четверг утром испанские СМИ возобновили активные обсуждения возможного трансфера Килиана Мбаппе.

    AS и Marca пишут, что форвард «ПСЖ» очень нужен «Реалу» уже этим летом.

    «Мбаппе может частично исправить ситуацию», – отмечает AS.

    «Ювентус» подтвердил, что Мбаппе – это не прихоть, а необходимость. Если «Реал» хочет бороться за победу во всех турнирах, то все дороги ведут к Мбаппе», – добавила Marca.

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    Источник: Foot Mercato

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    03.08.2023 12:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2572

      моэм 4 августа, 09:50

      Перес молчит...тот . кто определяет играть Мбаппе в Реале или нет молчит....может потому что учитывает разные "мелочи" вроде того что Карло уходит командовать Бразилией , а новый тренер , которого Перес уже наметил для построения новой "галактикос" , вдруг не захочет терпеть желания Мбаппе командовать командой , это то что на поверхности , есть ещё серьёзные факторы , но я думаю и названных "мелочей" хватит чтобы крепко подумать брать Мбаппе в Реал или не брать.

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 3 августа, 13:09

      Мбаппе и Винисиус игроки одного фланга как они будут делить бровку будет головняк для Карло

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      Рейтинг: +12611

      DeStar > Garrincha58 4 августа, 12:56

      мбаппе легко играет ЦН или ОФ неважно, при живом неймаре мбаппе играл чаще спереди.
      Я смотрел товарняки, вини обязательно нужен фланг, когда его ставят в схему 4-4-2 и вини играет почти ЦН - ему не подходит, потому вини на фланг, мбаппе в центр.

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