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Испанские СМИ призывают «Реал» купить Мбаппе

3 августа 2023, 12:50
3

Последние результаты «Реала» продемонстрировали проблемы мадридцев в атаке.

Команда Карло Анчелотти проиграла два матча подряд – «Барселоне» (0:3) и «Ювентусу» (1:3).

«Реал» создал достаточно опасных моментов, но забил только раз за 180 минут. При этом после замены Винисиуса Жуниора команда становилась пассивной в нападении.

На фоне этого в четверг утром испанские СМИ возобновили активные обсуждения возможного трансфера Килиана Мбаппе.

AS и Marca пишут, что форвард «ПСЖ» очень нужен «Реалу» уже этим летом.

«Мбаппе может частично исправить ситуацию», – отмечает AS.

«Ювентус» подтвердил, что Мбаппе – это не прихоть, а необходимость. Если «Реал» хочет бороться за победу во всех турнирах, то все дороги ведут к Мбаппе», – добавила Marca.

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Источник: Foot Mercato
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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Garrincha58
1691057377
Мбаппе и Винисиус игроки одного фланга как они будут делить бровку будет головняк для Карло
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моэм
1691131817
Перес молчит...тот . кто определяет играть Мбаппе в Реале или нет молчит....может потому что учитывает разные "мелочи" вроде того что Карло уходит командовать Бразилией , а новый тренер , которого Перес уже наметил для построения новой "галактикос" , вдруг не захочет терпеть желания Мбаппе командовать командой , это то что на поверхности , есть ещё серьёзные факторы , но я думаю и названных "мелочей" хватит чтобы крепко подумать брать Мбаппе в Реал или не брать.
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