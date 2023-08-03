Испанские СМИ призывают «Реал» купить Мбаппе

Последние результаты «Реала» продемонстрировали проблемы мадридцев в атаке.

Команда Карло Анчелотти проиграла два матча подряд – «Барселоне» (0:3) и «Ювентусу» (1:3).

«Реал» создал достаточно опасных моментов, но забил только раз за 180 минут. При этом после замены Винисиуса Жуниора команда становилась пассивной в нападении.

На фоне этого в четверг утром испанские СМИ возобновили активные обсуждения возможного трансфера Килиана Мбаппе.

AS и Marca пишут, что форвард «ПСЖ» очень нужен «Реалу» уже этим летом.

«Мбаппе может частично исправить ситуацию», – отмечает AS.

«Ювентус» подтвердил, что Мбаппе – это не прихоть, а необходимость. Если «Реал» хочет бороться за победу во всех турнирах, то все дороги ведут к Мбаппе», – добавила Marca.