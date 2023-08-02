Валерий Равдин угадывает факты про игроков «Барселоны» в шоу с Марией Орзул

OnlyFacts – шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо блогеры, спортсмены и медийные личности знают факты о футболистах.

Гостем нового выпуска стал звезда проектов «Плохая компания», «Однажды в России» и победитель проекта «Большое шоу» – Валерий Равдин!

Валерий – большой фанат «Барселоны», поэтому ему предстояло угадывать факты об игроках любимой команды: Хави, Месси, Анри, Пике, Ракитиче, Траоре, Гризманне, Иньесте, Фигу и Вальдесе.Некоторые из них он угадывал с такой же скоростью и легкостью, с какой можно заключать готовые пари в «Свайпере ставок». Эта новая эксклюзивная опция доступна в приложении «Лиги Ставок».

В выпуске вы узнаете несколько удивительных историй. Например, как Ракитич в Испании пытался 30 раз пригласить будущую жену на свидание и почему один из главных героев «Барсы» Пепа Виктор Вальдес ненавидел тики-таку и хотел играть в более прямолинейный футбол.

Полный выпуск по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=h12ExCKUOOM&feature=youtu.be