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    • Президент «Барсы» Лапорта высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

    Президент «Барсы» Лапорта высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, беспокоит ли его потенциальный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

    «Нет, не беспокоит. Мбаппе – экстраординарный футболист, оказывающий большое влияние. Такой игрок в атаке соперника способен доставить нам проблемы.

    Но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие», – сказал Лапорта.

    • «ПСЖ» требует за Мбаппе 250 миллионов евро.
    • Француз мог оказаться в «Реале» год назад.
    • Этим летом форвард отказался продлевать контракт с парижанами, вследствие чего его готовы продать уже сейчас.

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    Источник: Barca Universal

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