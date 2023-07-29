Президент «Барсы» Лапорта высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил, беспокоит ли его потенциальный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
«Нет, не беспокоит. Мбаппе – экстраординарный футболист, оказывающий большое влияние. Такой игрок в атаке соперника способен доставить нам проблемы.
Но я уверен в своей команде. Для меня игроки «Барсы» – лучшие», – сказал Лапорта.
- «ПСЖ» требует за Мбаппе 250 миллионов евро.
- Француз мог оказаться в «Реале» год назад.
- Этим летом форвард отказался продлевать контракт с парижанами, вследствие чего его готовы продать уже сейчас.
Источник: Barca Universal