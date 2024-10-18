Президент «Барселоны» разочарован новым форматом ЛЧ: «Суперлига жива как никогда»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об изменениях в Лиге чемпионов.
- Число команд в ЛЧ выросло с 32 до 36.
- Теперь они разбиты не по группам, а находятся в единой турнирной таблице.
- Количество матчей до плей-офф увеличилось с 6 до 8.
«Я думал, что мы получим больше денег, но пока у нас только больше матчей. Это престижный турнир, но я ожидал немного другого.
Суперлига жива как никогда. Все готово. Формат будет крайне привлекательным, но сначала нужно всем сторонам договориться.
«Барса» должна стать связующим звеном между Суперлигой и другими футбольными организациями.
Цель существования Суперлиги – чтобы клубы от нее выигрывали», – заявил Лапорта.
- Сообщалось, что Суперлигу запустят в сентябре 2025 года.
- Это будет аналог Лиги чемпионов с 64 клубами. Матчи будут транслироваться бесплатно.
- Оргкомитет турнира ранее не исключал участие клубов из России.