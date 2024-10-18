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    • Президент «Барселоны» разочарован новым форматом ЛЧ: «Суперлига жива как никогда»

    Президент «Барселоны» разочарован новым форматом ЛЧ: «Суперлига жива как никогда»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об изменениях в Лиге чемпионов.

    • Число команд в ЛЧ выросло с 32 до 36.
    • Теперь они разбиты не по группам, а находятся в единой турнирной таблице.
    • Количество матчей до плей-офф увеличилось с 6 до 8.

    «Я думал, что мы получим больше денег, но пока у нас только больше матчей. Это престижный турнир, но я ожидал немного другого.

    Суперлига жива как никогда. Все готово. Формат будет крайне привлекательным, но сначала нужно всем сторонам договориться.

    «Барса» должна стать связующим звеном между Суперлигой и другими футбольными организациями.

    Цель существования Суперлиги – чтобы клубы от нее выигрывали», – заявил Лапорта.

    • Сообщалось, что Суперлигу запустят в сентябре 2025 года.
    • Это будет аналог Лиги чемпионов с 64 клубами. Матчи будут транслироваться бесплатно.
    • Оргкомитет турнира ранее не исключал участие клубов из России.

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    Источник: Sport.es

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