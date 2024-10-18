Президент «Барселоны» разочарован новым форматом ЛЧ: «Суперлига жива как никогда»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об изменениях в Лиге чемпионов.

Число команд в ЛЧ выросло с 32 до 36.

Теперь они разбиты не по группам, а находятся в единой турнирной таблице.

Количество матчей до плей-офф увеличилось с 6 до 8.

«Я думал, что мы получим больше денег, но пока у нас только больше матчей. Это престижный турнир, но я ожидал немного другого.

Суперлига жива как никогда. Все готово. Формат будет крайне привлекательным, но сначала нужно всем сторонам договориться.

«Барса» должна стать связующим звеном между Суперлигой и другими футбольными организациями.

Цель существования Суперлиги – чтобы клубы от нее выигрывали», – заявил Лапорта.