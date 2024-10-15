Стали известны планы президента «Барселоны» по покупке Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен осуществить трансфер нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» до истечения своих полномочий. По данным Sport, несмотря на финансовые затруднения «блауграны», Лапорта долгое время разрабатывал стратегию для подписания норвежца в 2025 или 2026 году.

Отмечается, что «Барселона» начала контактировать с окружением Холанда и его тогдашним агентом Мино Райолой еще в 2021 году. Кроме того, у Лапорты сложились доверительные отношения с нынешним представителем форварда «Манчестер Сити» Рафаэлой Пиментой. Также на будущее Холанда может повлиять дело о финансовых нарушениях «горожан».