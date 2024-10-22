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    Президент «Барсы» Лапорта – Флику: «Ты в долгу перед нами»

    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обсуждал с президентом клуба Жоаном Лапортой разгромное поражение от «Баварии» в 2020 году.

    • В 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20 каталонцы проиграли мюнхенцам со счетом 2:8.
    • Флик тогда возглавлял «Баварию».
    • Команды снова встретятся в ЛЧ в среду в 22:00 мск.

    Лапорта пошутил, разговаривая с Фликом о том матче четырехлетней давности.

    «Ты в долгу перед нами. Было бы здорово победить с более крупным счетом, но если мы выиграем, то это уже хорошо», – сказал президент «Барсы».

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    Источник: AS

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