«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома, ЦСКА забил шесть голов и другие новости

Аршавин дал слово, что не пойдет работать в «Спартак».
Зрители покидали стадион после замены Месси в матче с «Атлантой».
Трансфер Санчеса в «Спартак» сорван: «Тут тупо политика».
Невероятный гол 19-летнего игрока ЦСКА: сделал финт Зидана и попал точно в угол.
Аршавин: «Потеря иностранцев пошатнет гегемонию «Зенита». Без них мы не станем чемпионами».
Fonbet Кубок России. ЦСКА уничтожил «Оренбург» (6:0), у москвичей забили 4 воспитанника.
Федотов ответил, пожмет ли руку Фернандесу.
«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Малкома из «Зенита».
Источник: «Бомбардир»