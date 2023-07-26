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    Аршавин дал слово, что не пойдет работать в «Спартак»

    Зенитовского функционера Андрея Аршавина спросили, готов ли он пойти работать в «Спартак».

    «Даю слово, что не пойду работать в «Спартак» спортивным директором. А какой сумасшедший меня возьмет?

    Оздоев сейчас может перейти в «Спартак»? Он просто играл за «Зенит», у него нет такой принадлежности к «Зениту», как у меня. И к Санкт-Петербургу. У меня «Спартака» не может быть», – сказал Аршавин.

    • Игрок – воспитанник «Зенита».
    • Аршавин брал с клубом Кубок УЕФА.
    • Его сын занимается в академии «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3352

      ПалкоВводецъ (returned) 12 минут назад

      Шава троллит глупых журналюг. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1679

      Таврида 14 минут назад

      Tаити, Tаити, не надо нам никакой Таити! Нас и здесь неплохо кормят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15222

      R_a_i_n 20 минут назад

      Ну ё-моё....ну как так-то?

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      Рейтинг: +1215

      Номэд 33 минуты назад

      Вшивые постоянно спрашивают у вшивых, пойдут ли они работать в Спартак. Ну не дебилы ли?

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