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Аршавин дал слово, что не пойдет работать в «Спартак»

26 июля 2023, 08:40
10

Зенитовского функционера Андрея Аршавина спросили, готов ли он пойти работать в «Спартак».

«Даю слово, что не пойду работать в «Спартак» спортивным директором. А какой сумасшедший меня возьмет?

Оздоев сейчас может перейти в «Спартак»? Он просто играл за «Зенит», у него нет такой принадлежности к «Зениту», как у меня. И к Санкт-Петербургу. У меня «Спартака» не может быть», – сказал Аршавин.

  • Игрок – воспитанник «Зенита».
  • Аршавин брал с клубом Кубок УЕФА.
  • Его сын занимается в академии «Спартака».

Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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R_a_i_n
1690350883
Ну ё-моё....ну как так-то?
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Таврида
1690351267
Tаити, Tаити, не надо нам никакой Таити! Нас и здесь неплохо кормят...
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JTherry
1690352443
допустим, в "нулевые", когда с Петрушелой возникло "недопонимание" у игроков в Спартак грозились перейти Аршавин, Быстров и Денисов, но в итоге перешел только Быстров...) сын Аршавина играет в детско-юношеском составе Спартака...))
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Дядя Серёжа
1690354696
Его пытали, но он не согласился. Сильный мушчина...
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ivany4
1690360958
Лучше бы этот петрушка дал слово и выполнил его - забрать своего сына из самой лучшей футбольной академии Спартака.
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odessakmv
1690363433
ныне 99% живет по принципу: "Я Хозяин своему слову! ...Хочу -дал, Хочу-забрал..."
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АртурZaСМ
1690370442
Вот вам доказательство какой клуб является самым популярным... Обсуждают возможный переход (непереход) ни в ЦСКА, ни в Динамо, ни в Локо , а в Спартак и так со всеми представителями (игроками, тренерами, менеджерами) тех или иных клубов... А так по поводу слов Андрюшки: Так кому ж ты нах.е.р нужен кроме бом.ж.ар...
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АртурZaСМ
1690370789
Послание модераторам: Аббревиатура Б.О.МЖ расшифровывается как Без Определённого Места Жительства и спрашивается какого йуха вы его заштриховываете?
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alefreddy
1690374233
почему неуловимый Бил-на куй никому не нужен
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