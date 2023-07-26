Аршавин дал слово, что не пойдет работать в «Спартак»

Зенитовского функционера Андрея Аршавина спросили, готов ли он пойти работать в «Спартак».
«Даю слово, что не пойду работать в «Спартак» спортивным директором. А какой сумасшедший меня возьмет?
Оздоев сейчас может перейти в «Спартак»? Он просто играл за «Зенит», у него нет такой принадлежности к «Зениту», как у меня. И к Санкт-Петербургу. У меня «Спартака» не может быть», – сказал Аршавин.
- Игрок – воспитанник «Зенита».
- Аршавин брал с клубом Кубок УЕФА.
- Его сын занимается в академии «Спартака».
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»