Аршавин дал слово, что не пойдет работать в «Спартак»

Зенитовского функционера Андрея Аршавина спросили, готов ли он пойти работать в «Спартак».

«Даю слово, что не пойду работать в «Спартак» спортивным директором. А какой сумасшедший меня возьмет?

Оздоев сейчас может перейти в «Спартак»? Он просто играл за «Зенит», у него нет такой принадлежности к «Зениту», как у меня. И к Санкт-Петербургу. У меня «Спартака» не может быть», – сказал Аршавин.