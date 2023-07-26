Агент Игнатьева: «В «Локо» сказали: «Дайте нам время поискать кого-то получше»

Алан Агузаров, агент нападающего «Сочи» Ивана Игнатьева, раскрыл обстоятельства ухода игрока из «Локомотива».

– Были ли предложения у Ивана помимо «Сочи»?

– Было два варианта в России и несколько предложений из Израиля и Турции.

– А «Локомотив» предлагал продление?

– «Локомотив» выбрал позицию, где мы должны были подождать, найдут они более сильного нападающего на место Игнатьева или нет. «Мы довольны Игнатьевым, но дайте нам время поискать кого-то получше. Получится – извините, а не получится – дадим контракт». Это их право, их решение. Естественно, это нас не устроило. При этом с Галактионовым поблагодарили друг друга за период совместной работы, и он отметил, что никаких нареканий или недовольств в отношении работы и отдачи Вани у него ни разу не возникло.

– Почему Ваня не играл при Галактионове?

– Потому что играл Артем Дзюба.