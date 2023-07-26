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    • Агент Игнатьева: «В «Локо» сказали: «Дайте нам время поискать кого-то получше»

    Агент Игнатьева: «В «Локо» сказали: «Дайте нам время поискать кого-то получше»

    Алан Агузаров, агент нападающего «Сочи» Ивана Игнатьева, раскрыл обстоятельства ухода игрока из «Локомотива».

    – Были ли предложения у Ивана помимо «Сочи»?

    – Было два варианта в России и несколько предложений из Израиля и Турции.

    – А «Локомотив» предлагал продление?

    – «Локомотив» выбрал позицию, где мы должны были подождать, найдут они более сильного нападающего на место Игнатьева или нет. «Мы довольны Игнатьевым, но дайте нам время поискать кого-то получше. Получится – извините, а не получится – дадим контракт». Это их право, их решение. Естественно, это нас не устроило. При этом с Галактионовым поблагодарили друг друга за период совместной работы, и он отметил, что никаких нареканий или недовольств в отношении работы и отдачи Вани у него ни разу не возникло.

    – Почему Ваня не играл при Галактионове?

    – Потому что играл Артем Дзюба.

    • 24-летний Игнатьев стоит 1,2 миллиона евро.
    • Его контракт с «Сочи» действует 2 года.
    • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: Sport24

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