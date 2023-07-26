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    • Стало известно, какой недвижимостью владеет Исинбаева на Тенерифе

    Стало известно, какой недвижимостью владеет Исинбаева на Тенерифе

    Испанские СМИ продолжают публиковать информацию о жизни олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на Тенерифе.

    Медиа узнали, что у Исинбаевой там в собственности недвижимость. Она зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе с мужем и детьми, которые учатся в местном учебном заведении.

    Исинбаева владеет «роскошным домом» в Эль-Пальм-Маре площадью 200 квадратных метров, а также недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

    • У Елены есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».
    • Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».
    • В 2020 году Исинбаева состояла в рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ.

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление Исинбаевой

    Источник: El Digital Sur

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7151

      mamba9090909 29 минут назад

      Это как то относится к футболу?

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