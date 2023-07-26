Стало известно, какой недвижимостью владеет Исинбаева на Тенерифе

Испанские СМИ продолжают публиковать информацию о жизни олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой на Тенерифе.

Медиа узнали, что у Исинбаевой там в собственности недвижимость. Она зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе с мужем и детьми, которые учатся в местном учебном заведении.

Исинбаева владеет «роскошным домом» в Эль-Пальм-Маре площадью 200 квадратных метров, а также недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

У Елены есть звание майора ВС РФ, но она сказала, что это звание «номинальное».

Также Исинбаева заявила, что она – «человек мира».

В 2020 году Исинбаева состояла в рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ.

В Кремле отреагировали на скандальное заявление Исинбаевой