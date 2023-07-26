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    • Российского футболиста не пустили в Швецию из-за позиции Польши

    Российского футболиста не пустили в Швецию из-за позиции Польши

    Стали известны подробности невыдачи шведской визы российскому игроку «Пюника» Михаилу Коваленко для участия в матче против «Кальмара» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

    «Да, наших опять не пустили, так как шведские визы в Армении выдаeт посольство Польши. Мы обращались в другие посольства, но они сказали, что не имеют права.

    А в польском посольстве отказались принимать документы наших россиян, так как это политика государства», – сказал президент «Пюника» Артур Согомонян.

    • Ранее Коваленко по аналогичной причине не смог попасть на матч Лиги конференций в Литву против «Жальгириса».
    • Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд россиянам 19 сентября.
    • Запрета на въезд в Швецию нет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1677

      Таврида 1 час назад

      Апелляцию и техпоражение Кальмару. Биралюкасам тоже надо было.

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