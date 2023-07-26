Российского футболиста не пустили в Швецию из-за позиции Польши

Стали известны подробности невыдачи шведской визы российскому игроку «Пюника» Михаилу Коваленко для участия в матче против «Кальмара» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

«Да, наших опять не пустили, так как шведские визы в Армении выдаeт посольство Польши. Мы обращались в другие посольства, но они сказали, что не имеют права.

А в польском посольстве отказались принимать документы наших россиян, так как это политика государства», – сказал президент «Пюника» Артур Согомонян.