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  • Российского футболиста не пустили в Швецию из-за позиции Польши

Российского футболиста не пустили в Швецию из-за позиции Польши

26 июля 2023, 01:04
7

Стали известны подробности невыдачи шведской визы российскому игроку «Пюника» Михаилу Коваленко для участия в матче против «Кальмара» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

«Да, наших опять не пустили, так как шведские визы в Армении выдаeт посольство Польши. Мы обращались в другие посольства, но они сказали, что не имеют права.

А в польском посольстве отказались принимать документы наших россиян, так как это политика государства», – сказал президент «Пюника» Артур Согомонян.

  • Ранее Коваленко по аналогичной причине не смог попасть на матч Лиги конференций в Литву против «Жальгириса».
  • Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд россиянам 19 сентября.
  • Запрета на въезд в Швецию нет.

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Источник: «Чемпионат»
Лига конференций Пюник Коваленко Михаил
Комментарии (7)
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Таврида
1690324466
Апелляцию и техпоражение Кальмару. Биралюкасам тоже надо было.
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Oldtrafford83
1690347851
Наконец то дождались пшеки с прибалтами чтобы максимально от нас оградиться, надо было не освобождать от нациков, а оставить в очке эти недостраны, жаль только простых адекватных людей.
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Добрый Бобер
1690352094
Да ладно вам... Надо подождать. Германия же после 45-го нормально обратно влилась в мировое сообщество, также и Россия вернётся.
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mixa1972
1690490043
Пюник с победой! Молодцы.
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alp
1692355270
вот, пожалуйста, дискриминация по национальному признаку в демократической и свободной европе...
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