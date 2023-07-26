Российского футболиста не пустили в Швецию из-за позиции Польши

Стали известны подробности невыдачи шведской визы российскому игроку «Пюника» Михаилу Коваленко для участия в матче против «Кальмара» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.
«Да, наших опять не пустили, так как шведские визы в Армении выдаeт посольство Польши. Мы обращались в другие посольства, но они сказали, что не имеют права.
А в польском посольстве отказались принимать документы наших россиян, так как это политика государства», – сказал президент «Пюника» Артур Согомонян.
- Ранее Коваленко по аналогичной причине не смог попасть на матч Лиги конференций в Литву против «Жальгириса».
- Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд россиянам 19 сентября.
- Запрета на въезд в Швецию нет.
Источник: «Чемпионат»