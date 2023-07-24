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    • Экс-футболиста АПЛ подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек

    Экс-футболиста АПЛ подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек

    Неназванный игрок, ранее выступавший в АПЛ, подозревается в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

    The Athletic пишет о двух предполагаемых жертвах экс-футболиста.

    При этом полиция ведет расследование только по одному инциденту. Второй якобы произошел в 1990-е годы, когда заявительнице было 15 лет.

    Из-за особенностей британского законодательства насильника не могут наказать за преступление, совершенное до 2004 года.

    Известно, что подозреваемый был «ведущей фигурой АПЛ» и сейчас продолжает работать в футболе.

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    Источник: The Athletic

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