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  • Экс-футболиста АПЛ подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек

Экс-футболиста АПЛ подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек

24 июля 2023, 12:34
1

Неназванный игрок, ранее выступавший в АПЛ, подозревается в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

The Athletic пишет о двух предполагаемых жертвах экс-футболиста.

При этом полиция ведет расследование только по одному инциденту. Второй якобы произошел в 1990-е годы, когда заявительнице было 15 лет.

Из-за особенностей британского законодательства насильника не могут наказать за преступление, совершенное до 2004 года.

Известно, что подозреваемый был «ведущей фигурой АПЛ» и сейчас продолжает работать в футболе.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Марк Аврелий!
1690203892
Вы ОХРЕНЕЛИ? Вы что, желтая пресса? Как это связано с футболом?
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