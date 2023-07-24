Экс-футболиста АПЛ подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек

Неназванный игрок, ранее выступавший в АПЛ, подозревается в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

The Athletic пишет о двух предполагаемых жертвах экс-футболиста.

При этом полиция ведет расследование только по одному инциденту. Второй якобы произошел в 1990-е годы, когда заявительнице было 15 лет.

Из-за особенностей британского законодательства насильника не могут наказать за преступление, совершенное до 2004 года.

Известно, что подозреваемый был «ведущей фигурой АПЛ» и сейчас продолжает работать в футболе.