Вик Уайлд рассказал, насколько комфортно ему живется в России

Сноубордист Вик Уайлд поделился своими впечатлениями о жизни в России и рассказал, насколько ему комфортно здесь.

– Вам после начала СВО комфортно живется в России?

– Самое важное в жизни – концентрироваться на себе. Например, сейчас не могу напрямую улететь в Лиссабон из Москвы, как это было пару лет назад. Не могу сделать так, чтобы доллар стоил 30 рублей. Волнуюсь о вещах, которые касаются меня, поэтому мне достаточно комфортно тут.

– Получается, вы думаете только о себе и комфорте?

– И о других вещах. Но если буду говорить о всех проблемах мира, долго здесь просидим. Люди много рассуждают о проблемах, но никто не действует. Это бессмысленно.

– Вам писали и звонили родственники, просили вернуться в США после февраля 2022 года?

– Нет, они не советовали мне приехать домой.

– Не переживают, что вы можете находиться в опасности?

– Нет. По правде говоря, хочу, чтобы интервью было не про это. Почему люди всегда хотят говорить о чертовых вещах, на которые у меня нет ответа? Вы должны спрашивать у Владимира Путина, Дмитрия Пескова, например. У них есть все ответы, у меня нет.

Я только могу сказать, что устал и хочу зарабатывать деньги, тусить с друзьями, выигрывать соревнования, создать семью, кататься на сноуборде. Не хочу думать, что есть плохого в России, – сказал двукратный олимпийский чемпион.