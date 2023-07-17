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    • Вик Уайлд рассказал, насколько комфортно ему живется в России

    Вик Уайлд рассказал, насколько комфортно ему живется в России

    Сноубордист Вик Уайлд поделился своими впечатлениями о жизни в России и рассказал, насколько ему комфортно здесь.

    – Вам после начала СВО комфортно живется в России?

    – Самое важное в жизни – концентрироваться на себе. Например, сейчас не могу напрямую улететь в Лиссабон из Москвы, как это было пару лет назад. Не могу сделать так, чтобы доллар стоил 30 рублей. Волнуюсь о вещах, которые касаются меня, поэтому мне достаточно комфортно тут.

    – Получается, вы думаете только о себе и комфорте?

    – И о других вещах. Но если буду говорить о всех проблемах мира, долго здесь просидим. Люди много рассуждают о проблемах, но никто не действует. Это бессмысленно.

    – Вам писали и звонили родственники, просили вернуться в США после февраля 2022 года?

    – Нет, они не советовали мне приехать домой.

    – Не переживают, что вы можете находиться в опасности?

    – Нет. По правде говоря, хочу, чтобы интервью было не про это. Почему люди всегда хотят говорить о чертовых вещах, на которые у меня нет ответа? Вы должны спрашивать у Владимира Путина, Дмитрия Пескова, например. У них есть все ответы, у меня нет.

    Я только могу сказать, что устал и хочу зарабатывать деньги, тусить с друзьями, выигрывать соревнования, создать семью, кататься на сноуборде. Не хочу думать, что есть плохого в России, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

    Источник: Р-Спорт

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    Сегодня, 14:43
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