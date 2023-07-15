«Редкостная тоска»: Губерниев – о матче за Суперкубок

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«Зенит» с победой!
Сам матч, конечно, – редкостная тоска! Но это ожидаемо.
Если бы «Зенит» играл в чемпионате с пятнадцатью ЦСКА, то был бы десятым-двенадцатым! Да и голов забивалось бы один матча на три!
Без медин и карраскалей ЦСКА вполне способен держать ноль. И да, «армейцы» были ближе к победе. Моментов было больше.
Ну а в серии пенальти Михаил Кержаков опять что-то кому-то доказал! Молодец», – написал журналист.
- «Зенит» взял Суперкубок 4-й раз подряд.
- У петербуржцев 8 Суперкубков России – это рекорд.
- РПЛ стартует на следующей неделе.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева