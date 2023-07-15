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    «Редкостная тоска»: Губерниев – о матче за Суперкубок

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Зенит» с победой!

    Сам матч, конечно, – редкостная тоска! Но это ожидаемо.

    Если бы «Зенит» играл в чемпионате с пятнадцатью ЦСКА, то был бы десятым-двенадцатым! Да и голов забивалось бы один матча на три!

    Без медин и карраскалей ЦСКА вполне способен держать ноль. И да, «армейцы» были ближе к победе. Моментов было больше.

    Ну а в серии пенальти Михаил Кержаков опять что-то кому-то доказал! Молодец», – написал журналист.

    • «Зенит» взял Суперкубок 4-й раз подряд.
    • У петербуржцев 8 Суперкубков России – это рекорд.
    • РПЛ стартует на следующей неделе.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    15.07.2023 23:00
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