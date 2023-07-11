Стало известно, какую сумму клубы РПЛ тратят на судейство

Расходы клубов РПЛ на обслуживание судейского корпуса составляют около 600 миллионов рублей за сезон, сообщает «СЭ».

Суммарные расходы на судейство за четыре сезона, начиная с сезона-2022/23, составят чуть менее 2,4 миллиарда рублей. За работу судей платит каждый из 16 клубов РПЛ.

Половина этой суммы, около 1,2 миллиарда, формируют вознаграждения для арбитров.

Остальная часть – расходы на логистику, учебные сборы и тренинги арбитров, обслуживание системы VAR и прочие расходы.