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    • Новые жаркие кадры Иваны Кнолль в коротком обтягивающем платье

    Новые жаркие кадры Иваны Кнолль в коротком обтягивающем платье

    Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новые фото с Ибицы, где отдыхает.

    Девушка на этот раз запечатлена в коротком розовом платье.

    • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
    • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
    • Несколько недель назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

    Фото: социальные сети Иваны Кнолль

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    Источник: «Бомбардир»

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