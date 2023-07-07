Загитова откроет собственную школу фигурного катания

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

– Как обстоят дела со школой фигурного катания Алины Загитовой?

– Встречались с ней на Петербургском международном экономическом форуме, а через неделю она приезжала в Казань. Сейчас мы работаем по двум направлениям. Первое – открытие школы под ее эгидой. Причем это не будет только присвоением школе имени Загитовой. Алина будет принимать непосредственное участие в работе школы: это и отбор тренерского состава, и управление спортивным заведением.

Второе: до конца года ставим задачу определить юридическую схему, утвердить штатное расписание. А первый набор в школу должен пройти уже в январе 2024 года. Она расположится во Дворце спорта, который оборудован всем необходимым для обучения фигуристов. Но мы видим, что запрос на лед очень большой. Со временем хотим реализовать еще один проект – построить спортивный объект чисто для фигурного катания, куда переедет школа Загитовой.

– На какой стадии данная задумка?

– Подбираем земельный участок, параллельно занимаемся формированием детального технического задания, чтобы отдать его в проектный институт. Если в 2024-м все будет хорошо, в том числе и с бюджетом (а планируются серьезные инвестиции), то за год такой проект, если будут приняты все административно-финансовые решения, сможем реализовать. Строим мы быстро, практика позволяет делать это качественно и в кратчайшие сроки.

– Финансирование будет лежать полностью на региональных властях?

– Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Рассматриваем разные схемы: и государственно-частное партнерство, и национальный проект «Спорт – норма жизни», и другие. Посмотрим, пока не будет на руках самого проекта арены с четким бюджетом, говорить о чем-то, и тем более о суммах, преждевременно.

– У Алины глаза горят в предвкушении?

– Горят! Она сама призналась, что созрела для открытия школы. Для нее это принципиальный момент, она ставит на кон свое имя и хочет заниматься управлением школой всецело.