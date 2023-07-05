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    • Пять российских спортсменок заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

    Пять российских спортсменок заявлены на Панарабские игры за сборную Сирии

    Спортсменки из России, представленные под измененными именами, участвуют в Панарабских играх как часть команды Сирии.

    Среди участников – бадминтонистка Дарья Джеджула (представлена как Dasha Dhedhula), велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (представлены как Tatia Malko и Darie Malko), легкоатлетка Карина Полудкина (представлена как Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (представлена как Enas Sorkine).

    У Дарьи Джеджулы и Дарьи Мальковой на сайте соревнований были изменены даты рождения – с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999 года и с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001 года соответственно.

    Кроме того, в состав команды вошли дзюдоистка Милана Мугу (представлена как Милана Мрад) и гимнастка Александра Максимова. Отметим, что на сайтах Международной федерации дзюдо и Международной федерации гимнастики у них указана принадлежность к сборной Сирии.

    Панарабские игры в этом году проводятся в Алжире.

    Источник: телеграм-канал «Голый спорт»

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    05.07.2023 18:25
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